В Людиново начали ремонтировать «Сказку»
Работы в детском саду с таким названием идут в рамках национального проекта.
- Подрядчик сейчас демонтирует внутреннюю отделку и коммуникации. Обновляются все помещения — от групп до пищеблока, - рассказал 27 марта глава района Геннадий Ананьев.
Все деревянные окна заменят на пластиковые. Также приведут в порядок фасад и кровлю.
Работы планируют завершить в октябре.
