В Людиново начали ремонтировать «Сказку»

Работы в детском саду с таким названием идут в рамках национального проекта.

- Подрядчик сейчас демонтирует внутреннюю отделку и коммуникации. Обновляются все помещения — от групп до пищеблока, - рассказал 27 марта глава района Геннадий Ананьев.

Все деревянные окна заменят на пластиковые. Также приведут в порядок фасад и кровлю.

Работы планируют завершить в октябре.