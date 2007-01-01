В Калуге на Степана Разина начала отходить пожарная лестница от дома
Об этом в четверг, 26 марта, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, пожарная лестница начала отходить от дома №3 на Степана Разина.
— Возможно падение на людей, - пишет мужчина. Во дворе после ремонта люка так и не доложили асфальт с лета прошлого года. Просьба оказать содействие в разрешении вышеуказанных проблем.
— Директор УК сообщил, что сотрудники в курсе проблемы, - комментирует ситуацию Государственная жилищная инспекция Калужской области. - Сегодня-завтра закрепят лестницу.
