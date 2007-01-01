В Калуге собираются заливать каток в сквере Волкова
В Калуге собираются заливать каток в сквере Волкова

Дмитрий Ивьев
26.03, 12:08
25 марта в Доме Архитектора прошла встреча, где обсудили, что ещё можно улучшить в сквере Волкова и на набережной Яченского водохранилища.

Планируется, что на спортивных площадках появится дополнительное освещение, чтобы можно было играть в волейбол и баскетбол даже вечером. Возле футбольного поля засеют газоны с автоматическим поливом. Беговые дорожки получат новое покрытие. Для тех, кто пришёл без инвентаря, организуют точки проката.

Для любителей экстрима предусмотрят безопасные ограждения на площадках для скейтов и самокатов. А ещё туалеты, душевые и раздевалки.

Отдельно поговорили о зимнем досуге. Сейчас городской каток работает у здания администрации, но не всем туда удобно добираться. Председатель Федерации баскетбола области и депутат Андрей Нефедов предложил построить ледовую площадку прямо в сквере Волкова. Зимой там можно будет кататься на коньках, а летом — использовать пространство для турниров и фестивалей.

На набережной Яченки тоже планируют перемены: доступный вайфай для гостей, дополнительные камеры видеонаблюдения для безопасности, уютные зоны для занятий йогой на свежем воздухе. А в отдалённой перспективе — стационарная сцена, чтобы летом проводить концерты и городские праздники прямо у воды.

Все предложения, которые прозвучали на встрече, передадут главе Калуги Дмитрию Денисову. Часть идей обещают реализовать уже в этом году.

