В Калуге владельцев обязали снести гаражи, киоски и ограждения
В Калуге владельцев обязали снести гаражи, киоски и ограждения

Дмитрий Ивьев
26.03, 10:00
Городская администрация 26 марта опубликовала список объектов под снос. Все они установлены без разрешения.

В перечень попали:

  • ул. Октябрьская, район д. 50, металлический гараж,
  • ул. Баррикад, район д. 149, два металлических гаража,
  • ул. Тульская, район д. 56, деревянное сооружение, обшитое железом,
  • ул. Братьев Луканиных, район д. 9, деревянное сооружение,
  • д. Нижняя Вырка, ул. Тенистая, район д. 45, металлическое ограждение с воротами,
  • ул. Степана Разина, район д. 43, 10 парковочных барьеров,
  • пл. Мира, район д. 2, 10 столбиков с цепочками,
  • ул. Дзержинского, район 15а, шлагбаум,
  • ул. Московская, район д. 243, деревянный столб с двумя бетонными пасынками,
  • ул. Железняки, район д. 1, забор из металла.

eyJpdiI6InQ0eVdpL0VIbUJyMWgwZEZrRGpTTEE9PSIsInZhbHVlIjoid0UxaDMvcnplbXBxTTcwZUcwMWNIVWVMdmJHaU1QaDJaRU5KRHV1ejFYeUluZWJWS0FjL0FPSTZQYzhBYjhxYy8zYVZ6NzBBMUo2TUQ3NFVyZ2haZ3duaEdCQ2k2MlBVcDF5bW1ITDlFL2JheEhvMnAvakNZaDdZTmFFcEZRN2RWT2IzR3dQSTBSOEhJT1JUeFFIajRNd3NzSVlMMFU5U2dNOGxtVGFrcld0SWhRcFdiTTd5Y0pFU2d0UFgrVG84M0xTOG5icXZEak05dE04WEZtYkFpY1ZXQS9kc2dMUDQ4Q3d1TGlNTW1aUmJiQUU3cFAybWpjcUJNS05nRDFzeFFnbGNXOUpDSVdpVUVxaDAzZWJuL3Y4c09PcEdndXUwaW0yR1docUw5c0g1bUhNRkEwL1pDTzJNN1BDRXNBTFJoMHdibDF2N1IrN3Z4VjNUNjdYdGJBYVhCTEJ2dWpPZTJXeWMzdXlhbW5uSFltNTVtL0FKOUZWZEFZWXRPQXRVWE5WdFpDd3kxRVdwb3paYk1TMCtlWUFoUm84QlFNU0Jyb1I4NEpYbEh5Vk5LVXBPcHBaa0szRURveTMwcjgzNSIsIm1hYyI6IjVlMTYyNDNmN2VjZTgxMzkwOTBhOWMwYzBmNDY3NDZiZjI0YTZmNjIwMzkxM2NhNzE3NTk0YWRiYzBkNWY2NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ilhna09aN21rQ2ZNSXRhL1YwMVZmMGc9PSIsInZhbHVlIjoiWFU5K0ZtUm9xeGFKZGhtamZ3L1RDd3hYc2NuTWRsbUo2UUxOTkc1TFRJcFdtUFRGLzhxVU9BdzlqZ0UzUGNTQ01uUmNYUzBUcUZnMEpaZ3MwOEI3dlV6cTh2b0gxYXJLa0JTRjFJM3VrZTh1VUNEdmtsYXpMRkNpT2ZGemkzQkdCQ01uN2luV29SSm5Za3NjYWUzSXlKUjhCQzRpbXN5UTUvaHdPRmdxRUtvbWRrQnYvMWFKdTlzOEw3bkpIOUJNWklZYmV5VStBZ09MTWJSNzRITGw2bVFWTmo1b0JyelE0RUM3NXJnVTZKb2hVYWZLaHVOamo4Mnl6aG5HeGt0bkY0YVFLdXlKaE93ejFRcFlxK1hvNWk2YXpENW1wMkMxbEdFTHkyRXhYTlIxKzIydTdhVWllZVI0TW5uU29sTndFQktUaFpEcFY1SHMxbkZBNUZXQnBZVGhoRmVtcmkzWlpadFNsRGVkR2xIZHMrVi81TitscWdCTG80a3JXS2VDUERpN0VRMWpkSWN0MlV1VEUvRnRhQUJ4K1JSU0ZoRGwyY29meUpCM3Z6L3V0ck9Wc0h3NUNGTklmZGpmdVlvbXhxR2Q4RWcxU1pQZGU2emhJc0JJY3NKcjRnZ0VISEZvbVNjQnVGYllqTkYvcUVVbW1RZEVyRURiNXJsamJXaWhYRFo3bzNYSGdwdXMreWlRS0d0c0NnNmFGWm9FcUpCUzZtbkp4d0Fpam5pUDMwU0ttMXVyQVE5VmkyMDR2WTk0SW9qajUrQktlZXhjSEIxSkdScWNvTUU5bDRKVVZhWEtPdnJLZE1rVG1YbjFoZ3h6VFQ0NGtaM3luNmI2S3NUVCIsIm1hYyI6IjgxYzJjZjAzMjExMTQ0YWI5NjI3OWQ4ZmQ4ODA5MzVjNzFkNTAyN2E4ZDkwN2QyNjVjZmUyMDg5MzA0ZTNiYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
