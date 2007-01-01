В Калуге владельцев обязали снести гаражи, киоски и ограждения
Городская администрация 26 марта опубликовала список объектов под снос. Все они установлены без разрешения.
В перечень попали:
- ул. Октябрьская, район д. 50, металлический гараж,
- ул. Баррикад, район д. 149, два металлических гаража,
- ул. Тульская, район д. 56, деревянное сооружение, обшитое железом,
- ул. Братьев Луканиных, район д. 9, деревянное сооружение,
- д. Нижняя Вырка, ул. Тенистая, район д. 45, металлическое ограждение с воротами,
- ул. Степана Разина, район д. 43, 10 парковочных барьеров,
- пл. Мира, район д. 2, 10 столбиков с цепочками,
- ул. Дзержинского, район 15а, шлагбаум,
- ул. Московская, район д. 243, деревянный столб с двумя бетонными пасынками,
- ул. Железняки, район д. 1, забор из металла.
