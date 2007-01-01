В Калуге появится третья площадка для выгула и дрессировки собак
В городе продолжают развивать инфраструктуру для владельцев собак. В этом году откроют уже третью специализированную площадку для выгула и занятий с питомцами.
Напомним, первые две такие зоны появились в прошлом году — на набережной Яченского водохранилища и на Грабцевском шоссе.
Новая площадка тоже будет построена не за счёт бюджета — средства выделил частный спонсор. Глава города Дмитрий Денисов, выступая перед депутатами, поблагодарил благодетеля за вклад в комфортную городскую среду.
Подробности о месте расположения и оснащении новой площадки пока не раскрывают.
