Губернатор назвал главную задачу для властей Калуги
Владислав Шапша прокомментировал отчёт главы города Дмитрия Денисова, с которым тот выступил 24 марта.
- Задача номер один сейчас – навести порядок после зимы, - заявил губернатор Калужской области. - Мусор, площадки ТКО, несанкционированные свалки. Город должен подойти к майским праздникам чистым.
Также он отметил, что не останутся без внимания вопросы ещё одного въезда в Турынино и кадров для медицины и системы образования.
