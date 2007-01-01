Губернатор назвал главную задачу для властей Калуги

Дмитрий Ивьев
25.03, 15:06
Владислав Шапша прокомментировал отчёт главы города Дмитрия Денисова, с которым тот выступил 24 марта.

- Задача номер один сейчас – навести порядок после зимы, - заявил губернатор Калужской области. - Мусор, площадки ТКО, несанкционированные свалки. Город должен подойти к майским праздникам чистым.

Также он отметил, что не останутся без внимания вопросы ещё одного въезда в Турынино и кадров для медицины и системы образования.

eyJpdiI6ImdYVkQ4U2xMRE1PZUZ0TkVObkVrdGc9PSIsInZhbHVlIjoiZWVETnpjbzhseC9TalBOZHdqTFJWQ0JEYnUvTk9ENHlFd2lnRGxvVFA5M1ZPMHdBNDhvREI2VGRTZ0lEZXF6b2FoOWwvQnVYMktVZGlsT09GTzNnMTdJRXFhTmtuSU9HRmpoZVJONEQzUTcwRUkyYTBVakl1VTNha2FFbTMzUEI4d1NiM2JaRWxScEJhbkozdlQ4by9PckhNK3JnKzdUTThtS2Y3UFNldS9hSW9hSEoxdVIvZ3N5dDZjbngvUEpQdDhsblBua2xSS1lnc3REeHBnRnN5ZDdPK1hsaWp1ay9EZGY4UGVhRVdDWis2bWFjUWJla2QzUEtaRVQ3KzlFYnhvTXh5VzRPTlpMaG8xVzgzUVhCaUoxTEd5aFdCcHI4NnNxejVTRzZmSEk2NnFuZ0tyaDFGUXFOQ2ZCQUdKSzhtUkpQL0w5OTkwek5SVVZyRXFhbjUwQ1duYVlqNU50RnRhcExETXBaZjF6RnhlUWNaaUZKZE9ZTTVmdDVwVzZJT0NuVFRpZmFvUlVDVmVoYzRySWRrcWZQYlF1T3poY2xBOHE1MmNVOWgrVEw3bHRPK1JSL0M2ZXJJZlFnSW44RSIsIm1hYyI6IjQzY2UwZDdkNzI3OWUyZjRlOGFhOTBmZTAwZmNiYTA3YzA0Nzc1MzdkNTdiYjhhZTJlNjk4NjAxMTFiYjg2MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlRsd29jUXlJdkFIbVg3OVhVcVdwdHc9PSIsInZhbHVlIjoiR0hUV1hYb1ZZTnVvMUltVTZaWGdkSVdYVXhSVFN6VXMvNXA4UEtwc1dDRklhSHloaVBWTEJFdCsrRDMvSmFSWVBBTS8vSlM4NFNDNFpYN3R1S3F2bElSQThwOXk5N2trSE9KRWJXUWY0K1htaXhndlFHTzlPSkpPZEt2OGRGR3hkVXcrZzVTUmtLSW14dlhSQ2U5U3FqS1ZjMTh5U2Z6YzY3OTJEdStIYWJPZzVkcEZzem5McEZJSkRHUUcvTVVnNkN2VExvR203UDZOeHR4d3VET3RSV0ptQlhGejJiREZFRUVYZVJtN0lFaU9ZU0NGRWJsWGRSVjFxOUxudVRtQ01rRmpMY0JnTlMvNWxDN3F3REpQQWVCVnM5ZkdTU25acnVmVW05QWdaQUtQOEova0toRnZVNnhHcFM0YjZIdjdtQjRXNGFUWUtLeFFub1ZrR2l6a01aUkJPbk5QS1lmQVRjaXlxT0MxTHNieFEzaHNleWhlTU5WZ3dNOGJGTnhVU0ZjVXlLZ0k4V1Byc1FXZHpLdSs0aDRucHd2Wk4veE8ydE43ZFVTKzZEVlplWHpZNHZwVmVZZE5IMWM5SC9EWHFoN0ljQzdTNC80MXN6NnpjS21VUUlNMDRCZGltSHRjSWtKbkxUTlZnbHJtWTY2dmovOWlwVUNvU3BraWNlRkUydzNDSFVoOU8yRVN0VzhKanFGUVNQcGRVeFp0dDMzZU5PaDE0M0w5Y1c1d2JhMnZFclZLU0QzZGlheXlPekRUWEhLVUFqUlZQMU92Mnl0dlRkQTA3ellUWjBoVmxWa2JqZWg3R3NzbnNBTzVvOE1aRGNVaThZR2Y3UUdSbXZ2MSIsIm1hYyI6IjQ4MGVmZjFiMWZkZWY1NDk1YTcxYTdhYjk1MjE0NjE2NDVmYTI5OTc4M2NmNGZjN2JhMDE0ZGU2ZjhjN2QyMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
