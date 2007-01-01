Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Кирове готовят благоустройство улицы Пролетарской
В Кирове готовят благоустройство улицы Пролетарской

Дмитрий Ивьев
25.03, 08:05
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В этом году город вновь подаст заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства, который проводит Минстрой России.

- Ещё в октябре прошлого года мы встречались с проектировщиками из Самары, - рассказал 24 марта глава Кировского района Игорь Феденков. - Они знакомились с нашим городом, изучали общественные пространства и вносили свои предложения. В рамках сотрудничества с архитектурным бюро «ТМ» и жителями округа был выбран объект для выдвижения на конкурс - проект «Связь двух заводов». Он предусматривает благоустройство и обновление улицы Пролетарской (от Заводской площади до ул. Кирова).

Ранее в 2022 году благодаря победе в этом конкурсе были благоустроены Нижняя набережная, а в 2024 году - площадь Заводская.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+