В Кирове готовят благоустройство улицы Пролетарской

В этом году город вновь подаст заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства, который проводит Минстрой России.

- Ещё в октябре прошлого года мы встречались с проектировщиками из Самары, - рассказал 24 марта глава Кировского района Игорь Феденков. - Они знакомились с нашим городом, изучали общественные пространства и вносили свои предложения. В рамках сотрудничества с архитектурным бюро «ТМ» и жителями округа был выбран объект для выдвижения на конкурс - проект «Связь двух заводов». Он предусматривает благоустройство и обновление улицы Пролетарской (от Заводской площади до ул. Кирова).

Ранее в 2022 году благодаря победе в этом конкурсе были благоустроены Нижняя набережная, а в 2024 году - площадь Заводская.