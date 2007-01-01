В Калуге 27 марта проведут первый большой субботник

В конце марта калужане выйдут на первую в этом году массовую уборку города. Акция пройдёт 27 марта в рамках месячника благоустройства. Ожидается, что в ней примут участие больше 300 человек — сотрудники городской администрации и подведомственных организаций, сообщили в администрации города.

Как рассказал на планерке первый заместитель главы города Василий Полежаев, в этот раз основное внимание уделят зелёным зонам вдоль дорог, которые только освободились от снега.

Убирать мусор будут на улицах Чижевского, Октябрьской, Карла Либкнехта, Фридриха Энгельса, Максима Горького, Пролетарской, Никитина, Болдина, Суворова, Дарвина и Тульской.

По просьбе главы города Дмитрия Денисова, к списку добавили ещё и сквер Волкова.