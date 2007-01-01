Деревня Тимошево осталась без асфальта

В понедельник, 23 марта, житель деревни Тимошево рассказал о проблеме с отсутствием асфальта на улице Тимошевской в социальной сети «ВКонтакте».

— Городская управа обещала в этом году заасфальтировать улицу, - пишет мужчина. Не обманут как с тротуаром на улице Зерновой в 2026 году?

— Бюджетом на этот год строительство дороги не запланировано, - комментирует администрация города Калуги. - Обязательно рассмотрим возможность строительства в последующие годы. При наступлении благоприятных погодных условий проведем грейдирование.