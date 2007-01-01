В Воротынске обустроят молодежное пространство
В голосовании в рамках программы «Молодёжная инициатива» с большим отрывом победил проект «Открытое молодёжное арт-пространство». Об этом сообщили во вторник, 24 марта, в местной администрации.
- Здесь планируется зона со сценой и трибунами для различных культурных мероприятий, концертов и фестивалей, - говорится в официальном комментарии.
Сроки реализации проекта пока не называются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь