В Сухиничах открылась новая площадка для выгула собак
В Сухиничах открылась новая площадка для выгула собак

Дмитрий Ивьев
23.03, 13:55
В сквере «Юбилейный» в Сухиничах заработала зона для прогулок с собаками. Площадку оборудовали специально для маленьких и средних пород — теперь их хозяева могут спокойно отпускать питомцев побегать без поводка.

На территории установили разные снаряды для тренировок и игр: качели-балансир, извилистую змейку для бега, барьеры для прыжков и даже тоннели, где собаки могут прятаться и играть в догонялки. Для самых любопытных предусмотрена небольшая вышка — с неё удобно наблюдать за происходящим.

Для владельцев тоже позаботились: рядом стоят скамейки с навесами.

Это уже вторая площадка для выгула собак в сквере «Юбилейный». Её открытие — часть работы по созданию удобной городской среды, где комфортно не только людям, но и их четвероногим друзьям, сообщили в администрации Сухиничского района.

Новости по тегу
благоустройство
