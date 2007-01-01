Артамонов предложил создать новый парк в Калуге
Бывший губернатор и нынешний сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов выразил желание поучаствовать в озеленении областного центра.
Об этом он сообщил 23 марта в ходе своего отчета о деятельности в Совете Федерации.
По словам нынешнего главы региона Владислава Шапши, Артамонов готов помочь и трудом, и саженцами.
- Есть желание в одном из микрорайонов Правобережья разбить парк, - отметил Шапша. - Поддерживаю эту инициативу.
