Артамонов предложил создать новый парк в Калуге

Бывший губернатор и нынешний сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов выразил желание поучаствовать в озеленении областного центра.

Об этом он сообщил 23 марта в ходе своего отчета о деятельности в Совете Федерации.

По словам нынешнего главы региона Владислава Шапши, Артамонов готов помочь и трудом, и саженцами.

- Есть желание в одном из микрорайонов Правобережья разбить парк, - отметил Шапша. - Поддерживаю эту инициативу.