В Калуге улица Николо-Козинская оказалась непригодной для посадки растений
В понедельник, 23 марта, калужанка написала о проблеме с посадкой деревьев на улице Николо-Козинской в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, ранее деревья там спилили. Остались только пни.
— А когда будет озеленение улицы Николо-Козинской? - интересуется женщина.
— Для посадки растений выбираем места, где есть благоприятные условия для роста и развития растений, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - К сожалению, на этом участке невозможно создать такую среду, поэтому посадки не планируются.
