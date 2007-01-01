Главная Новости Благоустройство В Калуге улицы собираются мыть шампунем
В Калуге улицы собираются мыть шампунем

Дмитрий Ивьев
23.03, 16:18
В Калуге полностью переоборудовать коммунальную технику с зимнего на летний режим планируют к 10 апреля — раньше не получается, потому что по ночам ещё подмораживает, и дороги приходится обрабатывать от наледи. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили на планёрке в городской администрации.

Но на некоторых улицах — Набережной, Телевизионной, Рылеева, Московской, Салтыкова-Щедрина и других — уборка уже идёт полным ходом: рабочие сметают песок и мусор, оставшиеся после зимы. Каждый день на это выходят 55 машин и около 90 дорожных рабочих.

Параллельно убирают мраморную крошку, которую зимой впервые использовали вместо песка для борьбы с гололёдом. С тротуаров её собирают специальными мини-пылесосами, а после завершения ручной уборки на дороги выедут большие вакуумные машины.

Те дороги, которые зимой обрабатывали реагентами, теперь промоют специальным средством —шампунем от того же производителя. Это поможет смыть остатки химии и сделать воздух чище. Как пояснил глава города Дмитрий Денисов, это нужно, чтобы жителям было комфортнее гулять по улицам.

Кроме того, до 1 мая в городе помоют остановочные павильоны, светофоры и дорожные знаки, а также отмоют и покрасят металлические ограждения.

 

