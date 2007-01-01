В Калуге на Чичерина пять аварийных деревьев угрожают безопасности детей

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил калужанин социальных сетях.

По его словам, во дворе дома №7а на улице Чичерина стоят пять мертвых тополей. На одном из деревьев уже есть трещина, ветки обломались и висят ненадежно.

— Есть акт осмотра ещё аж с 2024 года, но воз и ныне там, - пишет горожанин. - Формально деревья на земле общежития, но дом аварийный и не имеет УК. При том, что пару лет назад деревья убили при прокладке коммуникаций, а осенью одно из деревьев уже падало на общежитие и после обращения убрали только рухнувшее от ветра дерево. Двор является проходным и в нем играют много детей.

— На вашем фото дом №9 по улице Чичерина. Деревья растут на территории, прилегающей к дому, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Дом признан аварийным, но управляющая компания продолжает обслуживать его, поэтому УК должна спилить деревья согласно ранее направленным актам обследования.

По словам администрации, УК предлагала собственникам помещений принять решение о проведении работ. Решение не было принято. В этом году им снова предложат провести работы, но решение останется за собственниками.

Уважаемые читатели, а у вас во дворе есть аварийные деревья? Как решалась такая проблема? Пишите в комментарии.