Главная Новости Благоустройство Жители Обнинска встали на защиту детской площадки
Благоустройство

Жители Обнинска встали на защиту детской площадки

Евгения Родионова
23.03, 16:33
Фото из личного архива местной жительницы
В понедельник, 22 марта, жительница Обнинска написала в социальных сетях о сносе детской площадки возле дома №26 на улице Чайковского.

По её словам, это единственная площадка в микрорайоне. Сейчас там из оборудования есть: песочница с грибком, карусель круговая, качели (аварийные уже без сидушек), качалка «лошадки» и горка. Эту площадку инициативная группа жителей микрорайона Обнинское выпросила в 2016 году на 60-летие Наукограда.

— Площадка за всю эксплуатацию не ремонтировалась ни разу, - написала нам женщина. - Она находится на балансе МБУ «Благоустройство» города Обнинска. Следили за её техническим состоянием сами жители: ограждение ставили сами. Посадили два клёна и две рябинки для тени детишкам, так как навес нам отказали ставить. Сейчас уже есть акт о сносе детского оборудования.

— Часть элементов на детской площадке будет демонтирована, срок некоторых элементов эксплуатации истёк, и они находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому ремонту не подлежат, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска. - При этом большая часть оборудования сохранится. Если жители хотят обновить площадку и установить новые элементы, можно принять участие в программе инициативного бюджетирования - это реальная возможность благоустроить территорию вместе.

