В Калуге на Рылеева последний раз клали асфальт более 60 лет назад
В Калуге на Рылеева последний раз клали асфальт более 60 лет назад

Евгения Родионова
23.03, 09:53
Об этом в понедельник, 23 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, возле дома 18Б асфальта нет совсем.

— Грязь, огромные лужи, всё течёт с улицы Рылеева, - пишет горожанка. - Последний раз асфальт клали в 1958 году. Дом всего на 16 квартир, по программе капремонт мы это сделать не можем, потому что до сих пор расплачиваемся за капремонт дома. Это центр города и такое безобразие.

— Участок размежеван и находится в собственности жильцов дома, - комментирует Государственная жилищная инспекция Калужской области. - Все работы текущего характера проводятся по согласованию с собственниками и за их счёт. Для проведения работ необходимо организовать общее собрание и большинством принять решение об асфальтировании придомовой территории. Источниками финансирования могут быть средства, накопленные жителями по статье текущий ремонт.

Новости по тегу
благоустройство
