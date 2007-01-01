В деревне Слащёво отсутствуют ливнёвки на дороге

Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила жительница деревни Слащёво Тарусского района в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

— Ремонт дороги (подсыпка щебня) не производилась с 2014 года, - пишет женщина. После схода снега наблюдается полное отсутствие дороги, только направление в виде сплошных луж и грязи.

По словам представителя администрации Тарусского района после полного таяния снега и подсыхания грунта все дороги, в том числе в деревне Слащево осмотрят.

По результатам примут решение о необходимых работах, их объемах и сроках выполнения.