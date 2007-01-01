В Калуге собираются снести гараж и различные ограждения

Дмитрий Ивьев
21.03, 10:01
В пятницу, 20 марта, городская администрация опубликовала информацию о поиске собственников нескольких объектов.

Если владельцы не найдутся, эти постройки и ограды могут снести. В список попали:

  • пер. Окружной, д. 4 — металлический забор,
  • пер. Теренинский, д. 8 — металлический гараж,
  • ул. Суворова, д. 63, к. 1 — столбики с натянутым канатом,
  • ул. Телевизионная, д. 55 — деревянная постройка,
  • ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, д. 13 — ограждение (рабица), пролет из профлиста,
  • д. Марьино, ул. Млечная, д. 51 — шлагбаум.

