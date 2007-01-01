Калугу обещают отмыть к 1 мая
В городе началась весенняя уборка.
Глава Калуги Дмитрий Денисов 20 марта рассказал, что планируется сделать.
- К 1 мая поручил не просто очистить город, но и комплексно его освежить: помыть остановки, памятники, дорожные знаки, опоры освещения, - пояснил чиновник. - Отдельное направление – субботники. Будем активно их проводить с участием жителей, работников администрации и организаций. Графики уже поручил подготовить.
