В Калуге разберут понтонный мост на Яченском водохранилище

С 20 марта проход между набережной и бором через реку Яченка будет закрыт, сообщили в управлении городского хозяйства.

Это связано с работами по ремонту моста.

- Чтобы привести конструкции в порядок, мост придется полностью разобрать - по-другому качественный ремонт провести невозможно. – пояснили в горхозяйстве.

Пешеходов просят выбирать другие пути.

Когда планируется завершить ремонт, власти пока не уточняют.