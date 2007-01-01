В Калуге разберут понтонный мост на Яченском водохранилище
С 20 марта проход между набережной и бором через реку Яченка будет закрыт, сообщили в управлении городского хозяйства.
Это связано с работами по ремонту моста.
- Чтобы привести конструкции в порядок, мост придется полностью разобрать - по-другому качественный ремонт провести невозможно. – пояснили в горхозяйстве.
Пешеходов просят выбирать другие пути.
Когда планируется завершить ремонт, власти пока не уточняют.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь