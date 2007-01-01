Председатель Думы проверил ремонт улицы Чичерина
Председатель Думы Юрий Моисеев вместе с главой Калуги Дмитрием Денисовым проверили ход ремонтных работ на улице Чичерина. За кардинальное обновление этой территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовало большинство калужан.
«По наказам жителей здесь будет проведен целый комплекс работ: замена практически всех инженерных коммуникаций, удаление аварийных деревьев и дальнейшее озеленение, ремонт тротуаров и проезжей части, оборудование остановок общественного транспорта, дополнительный пешеходный переход в районе детской поликлиники. На бульваре будет уложена современная тротуарная плитка, обустроено освещение, установлены скамейки и малые архитектурные формы. Работы начаты в прошлом году и проводятся в несколько этапов», – прокомментировал Юрий Моисеев.
