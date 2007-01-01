Главная Новости Благоустройство Председатель Думы проверил ремонт улицы Чичерина
Председатель Думы проверил ремонт улицы Чичерина

Дмитрий Ивьев
19.03, 08:27
Председатель Думы Юрий Моисеев вместе с главой Калуги Дмитрием Денисовым проверили ход ремонтных работ на улице Чичерина. За кардинальное обновление этой территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовало большинство калужан.

«По наказам жителей здесь будет проведен целый комплекс работ: замена практически всех инженерных коммуникаций, удаление аварийных деревьев и дальнейшее озеленение, ремонт тротуаров и проезжей части, оборудование остановок общественного транспорта, дополнительный пешеходный переход в районе детской поликлиники. На бульваре будет уложена современная тротуарная плитка, обустроено освещение, установлены скамейки и малые архитектурные формы. Работы начаты в прошлом году и проводятся в несколько этапов», – прокомментировал Юрий Моисеев.

eyJpdiI6ImZ3RUNMckFxQnJFWUJzdkMxUUtvckE9PSIsInZhbHVlIjoiQnVNenJ1NGl4L2NlMXRiMDlqdGl1L0FIYjV1WHZVeHRHUWZWRzdZTjVWN05ZaXI5bnVtL2dreG5jZ0daVEJPaDNSeFdLZFp5TXZSMFNhQ2RuWEt0aEFmZ2MvUk4zTHAzSWQ1UmR4RTdBbzlSZmlTa3JNcms0QjBEZXJaZm4xbTJuckRkcGNLWVF2NDFMVXh5VC9SNUhwL2o5Sm50OE42TDJOYkhCc1NFa0ZHdVVZNHJvcWxUMzl3WWNwVjRPbnExV3BONHlnZzJiYkxlWEI2UTY1ZDVaNHJITytINlR1d3JqMEdrYVd2N0tyZlYyaERhYjMvakpYeENLY2MxaldJaGdFT3BTc3piOTlnd0dvb3dyUmRiN3FSV1NPdHFVT3U2N1F5b1JRZWV4N2lJdzZnRVVvMG4zN2cyd1FFT2lVRXhCOWZEZlBqUjMzV21WWSt1MXU2L25aa0lqL3ZKYjJKVTVMN3AxSnZsUGV1N05nYVNJeU9TK2ZlUnE2SkR3d2VwK2xFM0VwWXg5dGVVandaMlZUdExVVGQ1bmRzYzdIcEdJbW1hWlhVR2hLcm5NVkNZaE9GVW5jSW95dm5wNFp4SyIsIm1hYyI6Ijk0NmJlMDc5OTFkNThkYTMyM2RhZDk0NTIxYzFlMTI2NjljNzg3YTRjOGY1Yjg5MzdjMDhiMTFiYjY1MDU1MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik1TWUpMZnFmM3dtMmJKaFQyTjdFTkE9PSIsInZhbHVlIjoiaEo1SitHZk1lY0dlRjVtUzhIVS9FdkFabTRTMWs4aHVPK01TZUZLN0RlN3BjVzR2SlYva0VrN2lFSzlDNHRoOFVOODNpeUlxOHhnSUpDVExkVjN2eXVLUCtvYTl3eU5oeWJ3N01MVlpwZVQvaTRXazJVdHBLSW01ekVlaUE4aDZISFRrb3E1bWJoOVc3M2wwelBXNWVZZlhyNzh4bjZvSjBPZk92dldZNkZrajVGZll5MFdIVHByNWNUVzgzTHA1SmJYRmRRbEpENTd4Qi80MWlVQ2tweUl5aitaZ2VSUFF2SG1oMmcyYll3VHR4V2JmZGY5NTBuNWcyM29hdS9lckxSUk5FcWFZWnR5WURGWWpBRXdvRDFvemdldDNFSE8xQlhaZDRvRk9oRFZ3bVJqMTFlcW1rRXNZTFMyMXRheGJvcHVtbmhDczJ0aTZCZUw0dG5JM1dBaDkyTFJwZDY5QkFrTU12cnFzZUZZVEd3dE1jTmhUeGlLOURiK1FzYk9Nc0pXazYxK0dMNWtSTnYzQU96S0dSelRNVjNvcXlCRjFuajBHU2FlNkNSbitrKzNBN3Biblk4V0FCMzZNWU16cm5pZnRBcm1ubXNVa3VBemp6ZlQycXRaVEtWYVBoWEZrSGlhNmk5NkREOWZRemhYTCt0Z1psTGZGN3RQY2xKcXNBWkZIODVacFlQMERkb2k2Vlk0SVJGMzkwVDNUV0ZuVmtiTDZMUjZrZndpMlQwQXhLZ2w3bWY3dmtFWXNLSDRpbjBUNk5lZ1RMSTVud1R5K0M2S1FMeHh4MFh4amU0VUVOL0tXczdSY3Rob1dTRjZLTElFdTBxQUQ5bDJGUVRYdiIsIm1hYyI6IjI1NTFhNzY0OGJkOTg1NzZiZmU4YWIzZTllNDA4OTE1MWFmOTFlNjlmZDkwOGY3M2U3Njc3Y2JiZTI1Zjc2M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
