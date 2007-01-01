Власти Калуги рассказали, чего ждать от реконструкции улицы Чичерина

18.03, 16:23
Глава города Дмитрий Денисов провёл встречу с местными жителями.

В прошлом году на этой улице начали менять сети. В этом году стартовало масштабное обновление зелёного каркаса улицы.

- Удаляем мёртвые и больные деревья. А здоровые деревья аккуратно обрезаем и кронируем, - заверил Денисов. - Занимается этим подрядчик, имеющий огромный опыт аналогичных работы в Москве.

Чиновник честно предупредил, что на протяжении всего тёплого сезона улица во многом будет напоминать строительную площадку.

- Это неизбежный этап больших перемен, - рассказал Денисов. - При этом жители с пониманием относятся к временным неудобствам, ведь итогом станет современное, комфортное и безопасное пространство. Планируем в 2026 году полностью заменить асфальт на проезжей части, отремонтировать тротуары, поменять плитку на аллее, обустроить новое освещение и высадить декоративные зелёные насаждения.

