На благоустройство Калужской области в этом году выделят более 645 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
18.03, 13:53
В 2026 году Калужская область получит 645,2 миллиона рублей на создание комфортной городской среды. Почти вся сумма — 638,6 миллиона — поступит из федерального бюджета. Об этом рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Деньги пойдут на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На эти средства планируют привести в порядок 56 общественных пространств в 26 муниципалитетах региона: парки, скверы, набережные, дворы и площади.

Отдельно отметят пять городов-победителей Всероссийского конкурса: Малоярославец, Боровск, Белоусово, Людиново и Мосальск. Для каждого из них подготовлены специальные проекты благоустройства, которые помогут сделать эти места ещё более привлекательными для жителей и гостей.

Новости по тегу
калужская область
eyJpdiI6InNQYW81bHJZVTdlUXVLTWh2aTNsRlE9PSIsInZhbHVlIjoiRGkvYW9tOTBmUlcxV0hCU1MyNTF3aGxGNnV5VTdLZWZPREtvSGhpL0QwOU5FZzJFeTJoSDZ0a3RKUmRaZ2pNYm9WTHdrUkZ0S01temV0MGd1YUNXaThnSWZ0UGRJODZpaEh0dnY3dEp4dUNsaXhkdTUycUtEdGVOMzhnMmc0ZVBRMEtESk9xYnBFekpEZ2hCUExPZjhEMHVld3FsR0pJNVBVT3IyY1I5a2dqM0d0SmdhcVduMFJ4eFhhOGFwUGJBSVlQTUNqT1FWU2dZR1FYQ2JLcmFLTm9tRXYvVlRwN3JWbWRFd1l5VXVhY20vS3FLWTJ2RFIzMzJuYVptaW4zNEozY0VZWnZtVE5WNlhZLzRRNVNQVi9yd204YlV0ekhGa2pLNW96WkFNU1BtWDZ2SGtESkRFWVV3TGNhNUJia1lvM2VxeVFYQ1AxaTk1ZDFOeWNjYjgrd1JNSGM4REZLVjltd2ZUZ0NDMUdwS0MySDdSMVJ6a3FQWFdDdTdWcDdpYnh2ZmExeHROMlQ3UTkvT09kRVZJRzRONjF0aDJXMzRoLzlReGlsK1I0OVQ2VExSWlNTaWtaK3dSOHdzZXZXYyIsIm1hYyI6ImQ1NDI5NDUyMGY1NDQwYmRlZDljMzA4MGFiODFhOGVjNTIwMDJmZjE4MmVhMTlhY2Q5OGNjZDU2OWQzMDI5ZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im9zNERmbmVuNUVIelc1dUlpYnRxdXc9PSIsInZhbHVlIjoiMUg0cEhHdGdteldsREd0ZlRlbnl3OVNhZG5Cbis0RnFUTGhENzZBVkhTUW0rbXYrTHpESDZlRXp6UFZHcHB5cEdrRkp5TjFaeEFQbTQzSWR4anJ4emxGbzFRNW14MGhaTGJCeWFBanY3MjYwZXNtMk0wRHJPTHdZVnE4Vm1PSFBFM0VXUk5hZjFUb0l5UytSbU0reTB6eEtEUEt2M0QxdE9yeGZvckVINDF1ZkhIT3ExUGk5QWFiV1h4ZUdPYmh0VTFZZnFPNkthdG1vVGc2UjNpNTE4QmprUGI1enhhREJ6RkQvYkFQWGxGc1FJZ2FLczlhWDF0azlSNEFKTVN6ZnhBQ1hJclZwZGVDL0tXRE9kaE1wNkRBTTR5RUZkaU1zS2RpdGF2TWFMVSt1V2xTbmUvayt4YzhiMVpkaWIzT3JjZnpmU2YyTVhScjF1aWIvNnZtUHBTTlQ0MVdRbEFjdVZHQWswZW12NC9GVUZQVU1nbER1WnlUa2Y4RUI4ckl6dFozQkwrbTFCNklScU5iYU5kWTNUYzBMN1B4bTQxdk9waVJ4QURGVXlXcFZFS2lwb2VVcWljRjIwTklON0JERXVYaXNxZUtVUFBFVlc1Wk9oYkw4Y0dHNFBpa1hNVXFIamNKYnZmRXcyek10U3BQSHo4Tmd2K2k4cVhhcEF5R09Hc0lLLzRDMmFReWVBOENkZ0JFeWYvQ3pJbjZYR3BMUFVqbEw3eEwwVWRvMUk1TGNmakVONjlsN25iMTYrM3V1dUlMN2ZHTDdONXBYbEpER25JSElwUVRNeXJIaU1hYjRVNmdzSUFpZ3hUUTdrZ1o4c3kydmhPaGFFQTNrZC9lSyIsIm1hYyI6ImZmZTUwZmExNmY4Yzc0YzY4OGVmZDNjZDYwM2UwMGM0NjhmODc4MTZkMjRlODdlZTc5ZTIzZGQzNTlkMGJjYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
