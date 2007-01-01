На благоустройство Калужской области в этом году выделят более 645 миллионов рублей

В 2026 году Калужская область получит 645,2 миллиона рублей на создание комфортной городской среды. Почти вся сумма — 638,6 миллиона — поступит из федерального бюджета. Об этом рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Деньги пойдут на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На эти средства планируют привести в порядок 56 общественных пространств в 26 муниципалитетах региона: парки, скверы, набережные, дворы и площади.

Отдельно отметят пять городов-победителей Всероссийского конкурса: Малоярославец, Боровск, Белоусово, Людиново и Мосальск. Для каждого из них подготовлены специальные проекты благоустройства, которые помогут сделать эти места ещё более привлекательными для жителей и гостей.