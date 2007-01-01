Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге срезанный асфальт на Киёвке восстановят за две недели
В Калуге срезанный асфальт на Киёвке восстановят за две недели

Евгения Родионова
18.03, 10:05
2 621
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 18 марта, калужанка рассказала о проблемном ремонте на Киёвке по направлению к 906 базе.

По её словам, сейчас там дорога в ужасном состоянии: три дня назад там срезали кусками асфальт.

— Подскажите, пожалуйста, когда будет сделан ремонт Киёвки по направлению к 906 базе. По ГОСТу как только срезают асфальт, должны сразу закладывать ямы новым асфальтом, так как края среза будут осыпаться, и если сразу не закладывать, то снова будут ямы, - пишет горожанка. - Почему в Москве знают о этих ГОСТах, и о порядке работы, а у нас в Калуге сойдёт и так. На улице Советской на первом и втором Турынино сделали опять плохо. Город утопает в мусоре и грязи.

— Киёвку начали ремонтировать сегодня ночью. В течение двух недель ямочный ремонт в самых критичных местах полностью будет завершен, - комментирует администрация города Калуги. Касаемо уборки, сейчас идёт подготовка к комплексной уборке города, ориентировочно с 1 апреля вся техника будет готова, ручные бригады уже активно подметают и убирают всю грязь на улицах.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
20%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+