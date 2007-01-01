В Калуге срезанный асфальт на Киёвке восстановят за две недели

В среду, 18 марта, калужанка рассказала о проблемном ремонте на Киёвке по направлению к 906 базе.

По её словам, сейчас там дорога в ужасном состоянии: три дня назад там срезали кусками асфальт.

— Подскажите, пожалуйста, когда будет сделан ремонт Киёвки по направлению к 906 базе. По ГОСТу как только срезают асфальт, должны сразу закладывать ямы новым асфальтом, так как края среза будут осыпаться, и если сразу не закладывать, то снова будут ямы, - пишет горожанка. - Почему в Москве знают о этих ГОСТах, и о порядке работы, а у нас в Калуге сойдёт и так. На улице Советской на первом и втором Турынино сделали опять плохо. Город утопает в мусоре и грязи.

— Киёвку начали ремонтировать сегодня ночью. В течение двух недель ямочный ремонт в самых критичных местах полностью будет завершен, - комментирует администрация города Калуги. Касаемо уборки, сейчас идёт подготовка к комплексной уборке города, ориентировочно с 1 апреля вся техника будет готова, ручные бригады уже активно подметают и убирают всю грязь на улицах.