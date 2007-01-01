В Калуге огромная яма появилась на тротуаре

Дмитрий Ивьев
18.03, 08:28
Провал грунта рядом с колодцем произошёл в районе дома №41 на улице Минской.

Фото местная жительница опубликовала в официальном сообществе правобережья в ВК.

В администрации города пояснили, что за эту территорию отвечает застройщик.

- Работы запланированы, сейчас идёт подготовка. Точные сроки пока не обозначены, ориентировочно это март-апрель. Ситуацию держим на контроле, - пояснили в администрации.

eyJpdiI6Ikl5MTFScVowaitXKzVLWDlRNnpQQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiVm5zYU1vbnVwV3U5NStpOWdMUmNmb24yb25wckRwWklXN2dvVmEzYmJMd0JrTDdTUFNRbGsyWU1WN1lGMm5wVkRtVHpGM3VPMjhjeThXNTNXdEJaREZFOGovY21LZVJxUnpLRVpHdTVPZ3E2a1ptY01wMW9JdzV0NHVTbFRKZEl4MDZuNkZ5SVY4R2pLNkFtc0pqdjVxWndIQ1U2NVVkZkJuYXZ5ZnU0M3NHeGZJbndGczdVc1B3c3MxY25hOHJ5Z3RsdzdvTDBGWFNNQy9LeW1nSEVQc0xDRjRJYkRFMm9SN3d0VktPbG9tVDRxekVpTTlrb3RZbld4LzhydmlPN0Y0dkN0akNaVW9HbENjZ1JUZHhzU2JhaHhrUWkweFJ2K0k0NkdrNDV3MHJiWHpzMnpJUkNKSkk4L2VRREpjVURLa1Y2MkpPcHFieXpoYXVxMzNTYm96blNENTBLYU5keks1b1B0OHd1RW81S1hLVXRpU1BwRU5DRU41N0hnZ2lNZEdXSnFFT1k5QWhNVlFqU1ZpYytYVStwcGlBRG00L3h6TVE2YlJsbjBzMDBKQmdtcnh0Z01iMlluQ05PUVhWTyIsIm1hYyI6IjUxMzQ5ZTk3NWIzYWEzZjY4ZjgxNTEwZDU5YTdjZWM5YTM5ODRiYzA4MjBmNGFhODcxYzY2MWVkNTE0MjA5YjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJ5dGFNS0RSbEJIRDdhTzRTZ3I2N2c9PSIsInZhbHVlIjoiaVY0Qy84Snk5T3p4YWpFam8zTzZEYzVTczl4cldZWFEvOUZveHFtOW1UTjhlVnFTZmF2bDR2OFN6M1d2N2l1emdkdjVwalZVM3hZMHIxMWdFeE1KTzhlT0RnNUJZTGZnNE5objREVG5tL05iT29zZklwb1c5N3ZBRVU5ZE9sWklRdGNPaTN4UUlQVmdSRnJ5T3FudTM3K096UWVHM1g5Z3pHQXVHTXlEUXFSN3lDUnd4U21pTHpzUGNkdjlKNHcxbEc5RVBOV0pmNTF5OUg1bklhcys4RGdIZlVURmFXSVpNWXBPWXY5MkdvaWVzeldUckRRdjdHU0ZwekpKTFBnaDFqSjVzc3dGc291d0c1aHZiQmlrb2c2T1JhZ2tGZmNCN1NoN3YzcXZGYzdMSzlVSXlpQmppZ2d5QUEvU25NMXc3VzgzMFNTVit2NHVYZlR3ZFFYOWM4VGNRNkMyTDEzMjU1VS8yWGREd1VZVWFUeTNLYlBjbTBWRVVFNWJrcVNyN1ozVVZGWlRIQjhuTkVEUnh2Njg1ZkorSHJOaERHSjdQZWRUYUhmMlFaajR3WlVSdzRaTEQ4YTV6ZUE0enNkMmRFN3FTeFlLQjR3UWlpc1ZNRmJ4TEdVWGphZHhJN1N0VzU4amsyWHlWK0s4MWQrTS9wUTlNZndwbU41RXZPcUFYRHg2dGc3SXV0eGJnYkJoRDhwMTYzYWNNbHEwSWZ2TXpoRXlSNWVzemhmNTkrRGZFL2krWndBRDZocG5yT1FPN2JsR0h6ZUNlLzMyVnBNQU9NV3hIK0NJYktleHlISFNHSkphaUZGeXErZ2ZjaG16VzFmdys0T1lJT0ttUlBCSSIsIm1hYyI6ImVlMTlkM2UwMTlhY2ZiNjQ0OTk0NzdhMjc4N2Y1MDRkOTkzZmVkMDhlOGU5MWNiMTRmOWJjYzcwZTc4ZDA4ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
