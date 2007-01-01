В Калуге огромная яма появилась на тротуаре
Провал грунта рядом с колодцем произошёл в районе дома №41 на улице Минской.
Фото местная жительница опубликовала в официальном сообществе правобережья в ВК.
В администрации города пояснили, что за эту территорию отвечает застройщик.
- Работы запланированы, сейчас идёт подготовка. Точные сроки пока не обозначены, ориентировочно это март-апрель. Ситуацию держим на контроле, - пояснили в администрации.
