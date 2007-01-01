В Калуге ямы на улице Валентины Никитиной ждут ремонта с прошлого лета
Во вторник, 17 марта, калужанка рассказала о проблемной дороге у дома №31 на улице Валентины Никитиной.
— Ямы раскопали ещё прошлым летом, так никто и не шевелится их заделывать. Прошу вашей помощи! - возмущается горожанка.
По словам представителя администрации города Калуги до следующей недели на место выйдут, чтобы определить зону ответственности.
