В Калуге планируют обустроить тротуар на Грабцевском шоссе

Сделать более безопасной территорию для пешеходов власти города собираются в районе дома №101. В том районе находятся областное бюро судебно-медицинской экспертизы, городской морг и патологоанатомическое отделение больницы «Сосновая роща».

Этот вопрос обсуждался 16 марта в городской Думе.

Там отмечают, что каждый месяц в этот район города приезжают тысячи людей, а возле остановки общественного транспорта нет пешеходной зоны.

Также отсутствует полноценная парковка, нет разметки на переходе.

В ближайшее время на Грабцевском шоссе планируется провести выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.