В Калуге планируют обустроить тротуар на Грабцевском шоссе
Сделать более безопасной территорию для пешеходов власти города собираются в районе дома №101. В том районе находятся областное бюро судебно-медицинской экспертизы, городской морг и патологоанатомическое отделение больницы «Сосновая роща».
Этот вопрос обсуждался 16 марта в городской Думе.
Там отмечают, что каждый месяц в этот район города приезжают тысячи людей, а возле остановки общественного транспорта нет пешеходной зоны.
Также отсутствует полноценная парковка, нет разметки на переходе.
В ближайшее время на Грабцевском шоссе планируется провести выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
