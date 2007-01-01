Главная Новости Благоустройство В Калуге планируют обустроить тротуар на Грабцевском шоссе
Благоустройство

В Калуге планируют обустроить тротуар на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
17.03, 13:54
Фото: Яндекс.Карты.
Сделать более безопасной территорию для пешеходов власти города собираются в районе дома №101. В том районе находятся областное бюро судебно-медицинской экспертизы, городской морг и патологоанатомическое отделение больницы «Сосновая роща».

Этот вопрос обсуждался 16 марта в городской Думе.

Там отмечают, что каждый месяц в этот район города приезжают тысячи людей, а возле остановки общественного транспорта нет пешеходной зоны.

Также отсутствует полноценная парковка, нет разметки на переходе. 

В ближайшее время на Грабцевском шоссе планируется провести выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

