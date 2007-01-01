В Калуге высаживают новые деревья в сквере Воронина
Там появились первые крупномерные саженцы, сообщил 16 марта глава города Дмитрий Денисов.
Работы ведутся за счёт одного из крупных калужских заводов.
- Благоустройство сквера Воронина – хороший пример социального партнёрства, когда промышленное предприятие думает не только о цехах, но и о городской среде, – заявил Денисов.
Ранее, напомним, сообщалось, что в сквере массово спилили старые деревья.
