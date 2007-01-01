Главная Новости Благоустройство В деревне Рудня школьники вынуждены идти до автобуса по разбитой грунтовке
В деревне Калужской области школьники вынуждены идти до автобуса по разбитой грунтовке

Евгения Родионова
17.03, 09:33
В понедельник, 16 марта, жительница деревни Рудня оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о состоянии дорог в деревне.

— Деревня Рудня, записаны на прием по поводу состояния дорог. Это улица Березовая, школьница ходит до автобуса. Администрация говорит, что дорога в проезжем состоянии. Кто определяет состоянии дорог? - написала женщина.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Дороги грунтовые. Проезд в распутицу по ним может быть затруднен из-за переувлажнения грунта. Ежегодно дороги в населенном пункте поддерживаются в проезжем состоянии в рамках содержания (грейдируются, подсыпаются инертными материалами). В этом году в рамках весеннего осмотра автодорог будет определен перечень и сроки необходимых мероприятий для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния (грейдирование, подсыпка щебнем проблемных мест).

Новости по тегу
благоустройство
