В Калужской области уже неделю ждут ремонта ям на дороге
Об этом в субботу, 14 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, уже прошла неделя, а ямы на Перемышльской окружной дороге не заделали.
— Ямы в полосу, трасса Москва-Бобруйск. И такие ямы по всей дороге. Корекозево, один участок просто вызывает вопросы. Это новые технологии, когда в дороге сплошные надолбы из асфальта и шлака? - написала горожанка.
В Министерстве транспорта Калужской области прокомментировали ситуацию:
— По информации федеральных коллег на этой неделе приступили к ямочному ремонту на дороге, на следующей неделе продолжат.
