Калужские чиновники объяснили, как благоустраивают бульвар Чичерина

В пятницу, 13 марта, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с предложением привести в порядок участок Комсомольской рощи между больницей и улицей Телевизионной от мусора и аварийных деревьев, а также территорию самой больницы.

По его словам, там годами проломленный забор и бурелом из упавших деревьев.

— Сорок лет жизни была аллея (никто не слышал ни про клещей, ни про златку), а теперь и нас настигло благоустройство. Два из пяти деревьев выпилили, у остальных оставили голый ствол высотой два метра. Нужно ямы на Чичерина после благоустройства заделать, - написал горожанин.

— При благоустройстве бульвара Чичерина удаляются только погибшие ясени и американские клены, которые являются инвазивным видом (дерево-сорняк). Перед началом этих работ специалисты детально обследовали каждое дерево. Здоровые и живые деревья останутся на своих местах, проведём их бережную санитарную обрезку, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.