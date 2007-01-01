В Калуге будут обследовать дороги перед ремонтом

В пятницу, 13 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на ямы на дорогах.

По её словам, на улице Глаголева перед бывшим магазином на половину полосы глубокая яма, которую сложно объехать без выезда на встречную полосу, а ночью там вообще можно оставить колесо.

— Не кажется ли властям нашего города, что пора создавать «оперативный штаб» для оценки «ущерба» после зимы нашим, так называемым, безопасным и качественным дорогам? Или неравнодушные уставшие и озлобленные жители и сами с этим прекрасно справляются? - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сейчас как раз проходит очередное весеннее обследование дорог города. По его итогам сформируют перечень участков для разных видов ремонта. Уже известно, что в него войдут улицы Киевка, Путейская, Набережная, Хрустальная, Воронина, Суворова и территория Московской площади. Летом планируется комплексный ремонт улицы Чичерина, а также продолжат приводить в порядок межквартальные проезды.