Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калужской области ждут восстановления уничтоженного тротуара
Благоустройство

В Калужской области ждут восстановления уничтоженного тротуара

Евгения Родионова
16.03, 15:37
0 360
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 15 марта, жительница города Малоярославца Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, по тротуару возле дома №59 на улице Радищева ходить стало невозможно.

— До того, как выпал снег, жаловались на уничтоженный тротуар по улице Радищева, возле сетевого магазина. Ответ был, что засыпало снегом, сделать ничего не можем. Снег растаял и сейчас ходить здесь стало невозможным, в нескольких местах лежат доски, чтобы не утонуть в грязи, про коляски я вообще молчу - просто нереально проехать. Прошу принять меры и выдать предписание восстановить дорогу и газон компании, которая занималась раскопкой труб, - написала женщина.

Администрация Малоярославецкого района прокомментировала ситуацию:

— Уведомили организацию, которая проводила работы, о приведении указанной территории в надлежащее состояние после проведения аварийных земляных работ. Необходимо время для решения вопроса.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+