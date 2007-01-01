В Калужской области ждут восстановления уничтоженного тротуара

В воскресенье, 15 марта, жительница города Малоярославца Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, по тротуару возле дома №59 на улице Радищева ходить стало невозможно.

— До того, как выпал снег, жаловались на уничтоженный тротуар по улице Радищева, возле сетевого магазина. Ответ был, что засыпало снегом, сделать ничего не можем. Снег растаял и сейчас ходить здесь стало невозможным, в нескольких местах лежат доски, чтобы не утонуть в грязи, про коляски я вообще молчу - просто нереально проехать. Прошу принять меры и выдать предписание восстановить дорогу и газон компании, которая занималась раскопкой труб, - написала женщина.

Администрация Малоярославецкого района прокомментировала ситуацию:

— Уведомили организацию, которая проводила работы, о приведении указанной территории в надлежащее состояние после проведения аварийных земляных работ. Необходимо время для решения вопроса.