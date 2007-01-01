Главная Новости Благоустройство В Калуге разбитая стройкой дорога на проезде Круглова требует срочного ремонта
В Калуге разбитая стройкой дорога на проезде Круглова требует срочного ремонта

Евгения Родионова
16.03, 13:30
0 516
В воскресенье, 15 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой обратить внимание на проблемы с ямами на дорогах.

По её словам, прошёл уже год с момента как обещали залатать ямы от сетевого магазина до проезда Юрия Круглова.

— Сколько ещё можно ждать обещанного? Ремонт нашей семейной машины обошёлся нам очень дорого. Приглашаю ваших сотрудников на экскурсию по нашим ямам. Сейчас они ещё лучше расцвели и углубились! В нашем новом микрорайоне продолжается строительство жилого комплекса. Из-за строительной техники дорога на проезде Юрия Круглова пришла в негодность. Ездить по ней вообще невозможно! В соответствии с этим хочу узнать: когда дорогу приведут в порядок? - написала горожанка.

— В течение завтрашнего дня выйдем на место для оценки ситуации, - ответили в администрации города Калуги.

eyJpdiI6Ii9wQUZIQnJQYzNqRkZTWUlxaCtnREE9PSIsInZhbHVlIjoiYUV6QjlIUm5MeFdJcFFkYU9HS29BdkRkSURXVlprV2RVb3pPMm93c3BIZi9SeU9VamNpVXhkOHhnVktWZW44UUs5SkRTQTZBQjl2cUp3VkM2SCtaZXRIRnFZcXBZY0tqN3BROEY2TzZ4SEVtVllPNmhRSi95Q1ErNVkvRUFQem9IQ2VSYW00cGdyTlRjOUFTZEtrc2NLbW0wcXh4dWpYcG9CRWdkcC9ISmQyYlE0eThzSXkvak42VnQ4Tm5kakcwVGN6bllXbkdLOWRpYlF2UWZDT1dlSi9pVGZQUXdheXR0cmppQStGMWxGL01Oc3NEODZ3c2wwS3VNbm1Kd3BZUkQ1NmhxcDVJQ0pORHVOS1RBU0JjcVQ0L05RdmpBcmVQbFpaNkhXL3FieXkrVDRqRjVoc1RiNE1MUGpFUzVXeTBqVDViZEpZVHdZaXNXQklDTFlRb3dXdnR0NlFxd0JjcXVoZXdmNmhEZGNyZUswN3haM2ZVZS9vT1FRTnNVcUd2R1AwV1RMelI2ZkhjSzFOSmdGcEVXK1FYV3F5M014OUVhNm1FdUpHdW5tR2xQbU55U0k2cnJwNFZsdlUvbGk4SCIsIm1hYyI6IjIwYTRmNWYyYTI4ZGRlMGY0ZGQxYTNjZWU4YzVlNjFjODI3NjY4ODVlYjY5ZGMxN2UwMTY3NmQzZTQ2OTQzNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImU1aDJVejJkOEdaOEhiMjh4K09Jc1E9PSIsInZhbHVlIjoiMmdKMkluNC9lNHJRU0ZmWmxwZjBPM2VRTC9YdVVJMnBNbkxwT01sNHA3QmVvZUN6cEg3emVUeFpYUjFma2JGcWR5MG5aNENMc3dDa2FLVWV6SnNlRC9UYUl1dCtaa291Y0N5Z2lvWStQUmt2OGRPMGEzbUgvMGwxdVFxYUx2MzVsRVlCRTZuaGVWbXVRamw5dURZdEdJYXFBOGx3aGRZc1RtUHRMWVAwMC9PQjVRb1FvdlNpemJoR3B6TS9zQ2lHemhNNkh3ZllsenBqeSswV1oyRTNod3J0VzhYcHFNME4vd3lmOURKNmw4K1JCc3l2SzZVYkpMNUlRMXNydmlPbXhkaWE1TndpOUxoK0dWcHdvUTM4UGFTcm1ydEIzZUN3eUo4SEpwMzRKRmZXdFYvaWcxUDlDWlExVHBFbkF2VjNlZmZDdGtXVEtvM0xWVHNhUmZUNVJUU1E1eGtWRGNlMlE5OFRsbldhWDNBN1pBUEpQNHBWNjhNNmRjNU53eTh2dGRCeUc4eDcvNFUyVGlUSkxmWUZ2SmlpSDNid0VsMzMyMWd4bzQxZXd6TktWQXNlZG1tRVh2NXhYdGNheUxReS9xVTBBa2hHR01sZ3ZNQTQ3LzdoSGdjS05tZzUwWW9PeTc3cVYvcSs4QStwbjlIeFFkQmVHVE8xdjM2L3A0aFBLb0pHYlBoOTlwVjlKQ2hDQjBDNTZrS3RSUlk0SXllM01BQkpJMkxHTUhqbDBOcVNrZFdCeU5ObUhpWmJ6THpOanYrMnA4eUtOVHFhRHBEZ1VSSm82aFRQYXFzUXhxS3VjaFNvMnAwTFM3bWRha0swNFE4anFua285bVhzZm5adSIsIm1hYyI6IjBjODQ5Zjg5NzY2MDZjMGNmNGFkZmQwYmEyNjY1NWFhODQyZDJkODllZGE3NmEzZTdkMGEwODdjNDQ4ZTU4OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
