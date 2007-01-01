В Калуге разбитая стройкой дорога на проезде Круглова требует срочного ремонта
В воскресенье, 15 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой обратить внимание на проблемы с ямами на дорогах.
По её словам, прошёл уже год с момента как обещали залатать ямы от сетевого магазина до проезда Юрия Круглова.
— Сколько ещё можно ждать обещанного? Ремонт нашей семейной машины обошёлся нам очень дорого. Приглашаю ваших сотрудников на экскурсию по нашим ямам. Сейчас они ещё лучше расцвели и углубились! В нашем новом микрорайоне продолжается строительство жилого комплекса. Из-за строительной техники дорога на проезде Юрия Круглова пришла в негодность. Ездить по ней вообще невозможно! В соответствии с этим хочу узнать: когда дорогу приведут в порядок? - написала горожанка.
— В течение завтрашнего дня выйдем на место для оценки ситуации, - ответили в администрации города Калуги.
