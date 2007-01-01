Обнинск
В Калуге отремонтируют дороги на улице Киёвка и Советской

Евгения Родионова
13.03, 13:18
В пятницу, 13 марта, прокуратура города Калуги сообщила о проведении обследования автомобильных дорог по улицам Киёвка и Советской совместно с сотрудниками отделения дорожного надзора отдела Госавтоинспекции УМВД России.

По данным ведомства, на проезжей части автомобильных дорог были многочисленные повреждения дорожного полотна. Это создавало затруднение движения транспорта угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий.

После проверки прокуратура города внесла представление организации, отвечающей за содержание и эксплуатацию автомобильной дороги.

Прокуратура города взяла на контроль устранение нарушений.

