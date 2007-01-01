Обнинск
+9...+10 °С
Благоустройство

В Калуге дороги и тротуары посыпают песком

Дмитрий Ивьев
13.03, 09:17
0 287
Коммунальные службы Калуги работают в усиленном режиме, подстраиваясь под текущую погоду, сообщили 13 марта в администрации. На улицы города вывели 72 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и самосвалы.

На уборке остановок, пешеходных переходов и тротуаров заняты 11 бригад — это почти 80 дорожных рабочих. Они трудятся в две смены.

За прошедшую ночь коммунальщики посыпали и подмели дороги первой и второй категории, вывезли более двух тысяч кубометров снега. На борьбу с гололёдом ушло 124 тонны специальных материалов: песко-соляной смеси и реагентов.

