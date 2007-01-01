В Калуге занялись благоустройством мест, где были аварии на теплосетях
В четверг, 12 марта, об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.
- Специалисты МУП «Калугатеплосеть» города Калуги приступили к благоустройству территорий мест аварийных разрытий, проведённых в зимнее время, - говорится в официальном комментарии.
Точный список адресов пока не приводится.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь