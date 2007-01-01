Обнинск
В Калуге занялись благоустройством мест, где были аварии на теплосетях

Дмитрий Ивьев
13.03, 07:50
В четверг, 12 марта, об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

- Специалисты МУП «Калугатеплосеть» города Калуги приступили к благоустройству территорий мест аварийных разрытий, проведённых в зимнее время, - говорится в официальном комментарии.

Точный список адресов пока не приводится.

