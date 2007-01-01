Обнинск
Благоустройство

В Калуге три месяца не закрывают колодец на тротуаре

Дмитрий Ивьев
13.03, 08:50
В пятницу, 13 марта, о проблеме рассказали в официальном сообществе Правобережья Калуги в «Вконтакте».

- В декабре писали про открытый люк на улице Комфортной, на подходе к конечной остановке 44 автобуса. Тогда отписались, что ищут хозяина, - рассказал местный житель. - Сейчас снег растаял на тротуаре, который не чистили, и вместе с ним люк открытый. Когда его закроют? А если не найдут, чей он, так и оставят?

Городские власти и коммунальные службы ситуацию пока не комментировали.

