В Калуге три месяца не закрывают колодец на тротуаре

В пятницу, 13 марта, о проблеме рассказали в официальном сообществе Правобережья Калуги в «Вконтакте».

- В декабре писали про открытый люк на улице Комфортной, на подходе к конечной остановке 44 автобуса. Тогда отписались, что ищут хозяина, - рассказал местный житель. - Сейчас снег растаял на тротуаре, который не чистили, и вместе с ним люк открытый. Когда его закроют? А если не найдут, чей он, так и оставят?

Городские власти и коммунальные службы ситуацию пока не комментировали.