Благоустройство

В Калуге рассказали, когда с тротуаров уберут мраморную крошку

Дмитрий Ивьев
12.03, 16:45
1 247
Фото со страницы губернатора.
Нынешней зимой таким реагентом обрабатывали пешеходные дорожки в центре города.

В четверг, 12 марта, ситуацию прокомментировала администрация областной столицы:

- Это специальный реагент с мраморной крошкой для тротуаров, который помогает бороться со скользкостью. В рамках подготовки к 1 мая будет проведена очистка тротуаров от крошки.

