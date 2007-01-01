В Калуге рассказали, когда с тротуаров уберут мраморную крошку
Нынешней зимой таким реагентом обрабатывали пешеходные дорожки в центре города.
В четверг, 12 марта, ситуацию прокомментировала администрация областной столицы:
- Это специальный реагент с мраморной крошкой для тротуаров, который помогает бороться со скользкостью. В рамках подготовки к 1 мая будет проведена очистка тротуаров от крошки.
