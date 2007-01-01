Тротуар в центре Калуги засыпали снегом
В соцсетях калужане жалуются на уборку пешеходной дорожки на улице Театральной.
Тротуар там завалили снегом, который сбросили с крыши. Но сразу его никто не убрал.
- Люди вынуждены выходить на проезжую часть, - рассказала местная жительница.
- Снег на тротуаре улицы Театральной управляющая компания обещала убрать до конца недели, - прокомментировали в администрации города.
