Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Тротуар в центре Калуги засыпали снегом
Благоустройство

Тротуар в центре Калуги засыпали снегом

Дмитрий Ивьев
12.03, 15:20
0 470
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В соцсетях калужане жалуются на уборку пешеходной дорожки на улице Театральной.

Тротуар там завалили снегом, который сбросили с крыши. Но сразу его никто не убрал.

- Люди вынуждены выходить на проезжую часть, - рассказала местная жительница.

- Снег на тротуаре улицы Театральной управляющая компания обещала убрать до конца недели, - прокомментировали в администрации города.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
7 оценили
29%
0%
14%
0%
29%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijk5MFpQKyt0RkRlRmVFZStpbzZ6S0E9PSIsInZhbHVlIjoiSGNYNDNIaUJPMUhYbk1MaFZKVE8xaDlvd1hHNmtwVWRnYTJiYlM3U0ljaGQ1NDM4RFZwbllXb1M2bHZDWklwR25MY29JL1JSNEtZVlI5RDlVdTU3SUFmRXZDT0hLUVNBbThueUFvc0JxOWE3c1VzbG5CMnJjemdZVE1BWkJwR0NBcWlFSlpUZUdLdjAzVUZJN2g2QSt2VGQ0MDBiYjFQNHllNVUxdTdTMUhienpKMk83M054NlUwMVAzTGJIMEE5d0I0UlpBUnAvc043bVBUbUNhWll3MlJmZWlrVTZXM2lhWlN2WEF1TldKU0txYVF4TmhpcW1ZS3BnblZzMm8rVkRRa3JQc29VTjhEeTZpZVh6Si9mcDVMNVBuOUJBNnkxcjJKdDdDVlgwdy8vQVdiYmJjWjB5cWloc1oyNFF2Szd4L1VNMGpPVG9PNkxVK1lqcWtVemJ0L0JLeU0rUGpOVU10aUhPUTBtdW5uenR2WjRMMS9iTHN2WHdsLzhwNEhtYUJVRk9OcFZMdkphL2hhVGt2VmIzWTQ5b083SFBGeGxhR3VGQ241eitxMmQ1MjZ4Nmp1UVJ1bGhzTzNUTkNFcSIsIm1hYyI6ImIyNTFiNmUwMGFkMDJjZGZkNWZjYmNjNDAzZjJjMTY5M2NlM2M4ODBjNmFmNGQ4NTdmM2EyODE5ZjJlNTYyZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imh3QmJXbmZKb3B0alJyTnU0QUJDenc9PSIsInZhbHVlIjoicE9QTXp1ekFSNGJCZlhlVE95MjhnNC9kT1B3OXgvYm4zUktvZklFRDBKdC9UMk4yUWc4enBZTmYySUh3RUxBK3ZoR0FNS3lQdmphenYrdWFhYnk2LzlISytDaVZiM3ovcUg3TlErS2ZrenNpRVZrUWJhaHJZNW9uZGtMcU1DWUlvSkZDOEdXTW9TOUtKU2tEZVRUcVhUQ3dwQzlNQ3NVeThXR2NtUXJJSkhVSGd1cjIxalBtZzJZU1N1cHh4dWJsN2RmaDI0MWV2QjRsMkNtSEl6UkRMVTg2UWQybWpDT2VNeU9BdDVON3c2OFJ2bmczSDFPbDFkSTNsODdxU2cxS0I2akdPdGFwWEdMYWVvYnB1THU3dUVhNVl6c3hDVGQ4VWZXUDQxOURDUXRhM3V1azRSS1FpM1p2M01PbVhXYitkMTVrQThxbjFJenhmUXBYWGdWUlBSdXpCdzdHSGRKSGRaV0pyOHBQdUc4cmpMa0pVakNtYVdYTTFnUVR3RStsVVYxUG5ha1JXVlBJK0ZYU2JueWZsUktndDJDU0w3ZmZLd3B6Q21wWW5IbndFWGhVUUlRU0taOXpzK1VUMTBwMzh3Y3BJMWYycWU4T3UrM0tFNEthZnRWdld1VVVOM3BQNmVIVUtBTUhMQWxOc3VnZHZjWEZCQm9GOHE5dEJSMTdBTjVIMnBsc3J6RFR0OGQ4OXdaUDFWVm1sM0ViR2Z0K1d2MDBWdm9GT2s3Qy8zUnBpbk1wclZmbjlJTWhWU3V1dUFZNm5QRFNQRWxxS2hocmVqU005TmFJZEZiaGZtOVFVa25xekoxVityRUV1VjdWVGVkM3Z1TVRUWG0xdkdLTCIsIm1hYyI6ImI0OWFiMjk4M2NlYzY1OGFjZTdmYTljODZkMTQ5NWZkZGNlZmUxODIxZjVjNmFkOWZlMmVhOGI4ODQ3ZDI1MmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+