Благоустройство

В Калуге убрали ограждение на улице Суворова

Дмитрий Ивьев
12.03, 15:54
1 486
Ранее в районе дома №117 часть проезжей части отдали пешеходам, потому что фасад старинного дома осыпался на тротуар.

В соцсетях люди возмущены изменениями, так как безопасного прохода для пешеходов сейчас нет.

- Ограждение временно убрали для уборки снега, - пояснили ситуацию в четверг, 12 марта, в администрации города. - В течение двух-трёх дней его вернут на место.

