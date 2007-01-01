В Калуге убрали ограждение на улице Суворова
Ранее в районе дома №117 часть проезжей части отдали пешеходам, потому что фасад старинного дома осыпался на тротуар.
В соцсетях люди возмущены изменениями, так как безопасного прохода для пешеходов сейчас нет.
- Ограждение временно убрали для уборки снега, - пояснили ситуацию в четверг, 12 марта, в администрации города. - В течение двух-трёх дней его вернут на место.
