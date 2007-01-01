В Калуге снег с крыши засыпал тротуар

Жители города жалуются на ситуацию на улице Королева в районе дома №26:

- С крыши сошел снег и глыбы льда. Тротуар превратился в полосу препятствий, так как теперь скользкая узкая дорожка по глыбам льда и ледяным сугробам.

Проблему прокомментировали в администрации города.

- Специалисты административной комиссии ищут собственника здания, чтобы провести беседу о необходимости уборки снега, упавшего с крыши, - говорится в официальном комментарии.