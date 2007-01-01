Администрация Калуги рассказала про уборку улиц
Борьба со снегом в областной столице продолжается.
За последние сутки на дороги высыпали 197 тонн песка и соли, а также 23 тонны реагентов, рассказали 6 марта в администрации города.
Бригады рабочих занимаются уборкой с 5 утра.
- Они чистят там, где не пройдёт техника: узкие тротуары, пешеходные переходы, подходы к остановкам, - пояснили в администрации.
