Благоустройство

Администрация Калуги рассказала про уборку улиц

Дмитрий Ивьев
06.03, 12:00
Борьба со снегом в областной столице продолжается.

За последние сутки на дороги высыпали 197 тонн песка и соли, а также 23 тонны реагентов, рассказали 6 марта в администрации города.

Бригады рабочих занимаются уборкой с 5 утра.

- Они чистят там, где не пройдёт техника: узкие тротуары, пешеходные переходы, подходы к остановкам, - пояснили в администрации.

Новости по тегу
снег
