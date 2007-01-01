Обнинск
-1...0 °С
Шапша рассказал, как поменяется Перемышльский район
Благоустройство

Шапша рассказал, как поменяется Перемышльский район

Дмитрий Ивьев
06.03, 12:00
0 313
В четверг, 5 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша пообщался с местными жителями в Перемышле.

В этом году в Перемышле планируется выполнить масштабные работы по реконструкции очистных сооружений. А в Калужской опытной станции такой проект уже реализован.

- Наболевшая проблема с очистными в Горках, на встрече с жителями обсудили ее решение. Завершим начатые проекты - приступим к новому, - отметил Шапша.

В Поляне построили новые водопроводные сети. Станции водоочистки установили в четырех деревнях, идет запуск.

Отремонтирован участок трассы от М-3 до Перемышля: 10 километров, два моста.

- В планах ремонт дороги Макарово – Гулёво, - сообщил губернатор. - Острый вопрос по аварийному мосту через Выссу в селе Воротынск. Пришлось менять подрядчика, сейчас он готовит проект. На встрече был вопрос по Корекозево. Обслуживающая организация делает ямочный ремонт: современные технологии позволяют производить его и в таких погодных условиях. Сейчас сделали подсыпку, на следующей неделе ямы заасфальтируют. Но это временные меры. Этот участок трассы в 2026 году будет капитально отремонтирован.

Готовы проекты по ремонту школ в Корекозеве и в Горках и детских садов в Калужской опытной станции и в Корекозеве. На это власти региона рассчитывают получить федеральное финансирование.

- На встрече с жителями было много вопросов. По газу, дорогам, ЖКХ, поддержке сельхозпроизводителей, - прокомментировал губернатор. - С коллегами по каждому дали ответы – как есть, без прикрас. Но люди видят, что даже в этих непростых условиях многое удается сделать, чтобы жизнь становилась комфортнее. Будем дальше помогать району в этом.

