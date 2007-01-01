В Калуге просят заасфальтировать двор на улице Ленина
Большие ямы наблюдаются в районе дома №13.
На состояние покрытия 5 марта пожаловались жители на личном приеме главы города Дмитрий Денисова.
- Дал поручение рассчитать стоимость асфальтирования двора дома №13 на улице Ленина и предусмотреть средства на проведение этих работ, - заявил в ответ чиновник.
