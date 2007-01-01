Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге просят заасфальтировать двор на улице Ленина
Благоустройство

В Калуге просят заасфальтировать двор на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
05.03, 15:44
1 68
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Большие ямы наблюдаются в районе дома №13.

На состояние покрытия 5 марта пожаловались жители на личном приеме главы города Дмитрий Денисова.

- Дал поручение рассчитать стоимость асфальтирования двора дома №13 на улице Ленина и предусмотреть средства на проведение этих работ, - заявил в ответ чиновник.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhYR08wRk9TaDBkekhuR200TFFRdGc9PSIsInZhbHVlIjoiaXBBWEIrU1JTU1ZmdHRNUnFyRWxwa0h3Zm1aakRQREFiYTdwRFBrdStjQitob2JJSGhtZkxDV1BUbHJTbDMyRDJSZGVBM3hzRlE3UCsrR2RqT014dTVucTJxcy81ZmF4TWFaWWU1N0s2ZmFjSmpKdjQ1Q21lRnBVSXo3eTBFaExueUljdWMxTDVjRWdRdjd1Vk45S1U3YkQ5YzRwRmcrV01BbGp5dnoxdmRPK2FzR0o4dENmTllVb1NWSm85d2RhdENFRTB6MVdoZ2IvMzNQZEM4a3FYMU51bzJmbUR4L3hjNEVrdjVFT2lxWG5FTVVhL29PZW1oQjFxRlFVcUtiQTlDYjc5TkR4ZGxYTi9aOHkyVW5UWWd3aTlhWDNXZUF4RDZTN1BDS202NkZEQno5eG1XQTBvNjk0aWJya1F2SXhxVnB4REp6Y29NeEY0amduR0RUWi9YRlkxb1ZzaVNnUHVxZ2g4djR0aEkzTFJXNEJLWmlRcVVMdEpuOUlBeUlRaFVYOGhjcTZMMUdZeHM0TnRmK1gxVTFESmhuekN5U3pPNVVZOVlOUzRySGkwVjN6VXd1MFozdUphOEFqSWdVdiIsIm1hYyI6IjNmM2Q5MDM3ZjQ5N2ZiODM1YTQ4ZjI2NWJkMDVmMTM1MDI0OGQ0YmU3YzcwZGE4YWQyM2Y3NjBkNTNlZWNmZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRTbTRBc2NxVW95Z3E5NjlsUXovTkE9PSIsInZhbHVlIjoiMVg4MWdUV0pRUi9wdC9xWEptNnoxaVI2dmFsaTVpSElpdnQ2R3h6cHBBSVEvN1A3SmxiVnJwZ2JpWGJpUGdCRk0zSFhyNXdGcUxqWjRvZW9XVFhOS0ZDb09pYkUwT3V2eDArVEVCQnlIV3RSbHJVQlgwRmRLa3pnVUcrdkxVSDlrUTJLMnVCUGJNSHBXQW9iNlZYV3RxcytNMDd6WEh5TGd6TGRuTUhwQnc2YTE3UjFWa0lyUkxFK0NIaGlyZmFCeStkZXQraEN0elUyaEU5U1NFLzlWMS9XQmc3MkFyUm5IVzVlbTV2eFJiendCMnppaWNLdDNzZXRmbkp1YkxGQkhxS213anlmTmtlTnd4TWxzOXNiU01qUXgzK05ycytjbkllRjhocnVVRWJRQ0RITCtIVXUxYVBNWFZyRmZ4QVE2SmFRdkM4emlSblFNaVJOZ0kyNWlSWlZtTzJYcXp2Z3VRMEs1ZTdPKzU5TWswTzU3THhUNGlvZUh1SEZlVEJsb05yV1Vxa0NRUEJkalUwU2dnQlg0eDJCVDQ5aFJlYzhzUGM0Smo3S2RGcGx0Sm5LMTJkYUx6YmVqOVJOOTM0bm5kQVU5ME1tUHhoOVVlSnh6NHJyWDBremgzQzdnbkVWV0h5Y2NIbHV4WjNMLzBkVk10L1pDdGpYbHpLdUhPbUN4aE5XRWpTNVNSTkRPQlFGUzZ2V1BUTjhYeXJrd0FWU1hwODRnSEpBVE9lSXNMZ25NVUhCbGRxUGpCZEhTS0NLK3VOVGYwU09EQTNZRFMyajZGb05Bdml1TzYzYzYxVGkwd1l1TElwTDFYVWpOM2IwdTYycEVWYkZ5ZHI0d1A4bCIsIm1hYyI6IjUzYjJhYzA2MTJiNTM0MWI3MjdlYjYwMzM0YjM0MDJjYTUzOTZhMTVhNWI0YzE5YzY4MjZhNTFmNThiMDY5MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+