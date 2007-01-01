Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге просят оборудовать остановку на Правом берегу
Благоустройство

В Калуге просят оборудовать остановку на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
05.03, 15:20
1 103
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Этот вопрос на личном приеме главы города Дмитрий Денисова 5 марта подняли жители дома №6 на 3-м Академическом проезде.

- Поручил коллегам проработать пешеходные связи в этом районе, - заявил чиновник. - После чего определим, где можно проложить удобную дорожку и в перспективе оборудовать остановку.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InM5aTVYbitRaWVxQWlmNXBhUjRTUmc9PSIsInZhbHVlIjoiREpabVBISU0wUTloZ25wNWloeTh4Zm9HK2FhRGR3SkxxNEhEa0dnVXBYWm94czhrOENFOFg5dW43Mys0cktiOHNxSVRNQjNjS2RzblJma1k3Qk5LOTZHWHd3Sk1mbVo5ZitCQ1hEemxvSlpHcEw4dXZ5Rmh3R055QlU3d0d1V3IyNmFDK3lnL0FMUFZtSXpmb3VvclNrYnhNWXBUZTFsdXJRK2ExYkpFYkZ0ZTZtMHNML2Q0SW5MdC80RDBsV2NYRjBWbDJGa0dzdThsY2ZadWV6SlJBaVFHMEN0MnRhUTNCcGpLb2hUTUFrMjJhSG1seVFZc09ub20wb3BhSnAxRGdvMFRuSFRjR0hoakV5MzZlV3ZUZ3V0TUJmZDFZb0g4QzZGTGFNd2V4dHlLSzVmL0gxZDJqY2ZORC8xQjdTS0h2Y1RUQzJNeC95Y2MwQ1NwKzBBSjAzQWliYmtvSFdCYnBrdUpTRDltZVhzU090NlErR05nV1Eya2xjRXNVRGU3QnNhZGNwN1lhMmFBd0ZYOVVWSk1SVnY3U05jRXZzOHVOVExOOWZObGxpOFM1K1ZscmQ0VnNnRzR1cGhKTnV4TSIsIm1hYyI6ImM4NTgwODI4YWUwNDRiMTMwNGJmMjk5YjU3OGQ1YTNiODEwMDI3YTI1ZjdjYzkyYjMzMzk5ZTMwODRjZjBlMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBiTkVFY3VpVnRQOGNqeXFPWUhQOVE9PSIsInZhbHVlIjoiWU84dE9sNW10UEVMYVF5Y3lEcmY1RkdrWjVQemNwU0toWmlvOHpuLzlTZWhZNWFDR1QyUnNHdU1qNTg3UHdFYkpjaHduNzdvY21vdjRNTW5Sc1IwTS9mV25NK203bXAyc3BGV2RwR2g4UWRoMW0rNzhya3lnZ0dtYy9vU3lGY0o5QWdPeDlONitScTdBWHh5dEJDa29JVCs3SGc3Q0luLzhCVWRxZU1HZEVNODEvdDdlWmFPYnJDVEZhcVFvL3BtYWpFbDNibHJ1VnlPaHhSRXhaQytGcXVwdjVNUGM1RlNRNEZWRlpFdi9hYkxuOHErZW8rSFJvTFhDR1NXZzRXSXdmKzdXc2JkWjZDWTI4Yy94N1hDQTNaN3BuMzZTYlplUHdJTFRZN1cxTzUyeXlnclJXeTBjdHI3S2xsTUVhUnBrTU9yK1paMFo2aVVXRWlCZ3BSbjBwbys0Wm83eVNPdE9sdkxWSWQydUQ5bE5TK2lhaEZFSWdUT0dYYy9WL1piZ1dEVVdKYTNVWXhlQmRIWEUyN0Evc1pMZVovZzNteEpRUFhBZGpKbUt2VTBWTk8zVCtjSnphNW1yREs2TVNFNTFYbEt6MHBLZzBXMEFRcFVaajNXYVZhS2Q0TXczeU5Dd1BLWEdtMXIyMHNpc3R5bWZoS3RxbnF2cHFRSWlVYkNCWGlBaE1IRjRUcVZtWXhRSmFNSmc3WmlTTUVJbVN4TnEzdlpNQk9acXcvU2xxbWhGQm1UUGVjWGJES0duM1M2d0UyTStNVTNna2N4VzZaY0tUMDZUWkJGMFFyWVk4UkFUVFBETFI0QTkwUS9RMy9sb2RHeVV3dEV5Vy9IbUFVcSIsIm1hYyI6IjA4OGYyYmQyNDdhOTJlMzc2Mjc4MjYzYmEyYjJmMTFmNmRhZDZlNDY5MjQxZjg2NTRmMGZjYzAxM2M2OGI5YzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+