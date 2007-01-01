В Калуге просят оборудовать остановку на Правом берегу
Этот вопрос на личном приеме главы города Дмитрий Денисова 5 марта подняли жители дома №6 на 3-м Академическом проезде.
- Поручил коллегам проработать пешеходные связи в этом районе, - заявил чиновник. - После чего определим, где можно проложить удобную дорожку и в перспективе оборудовать остановку.
