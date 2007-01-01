В Калуге на улице Овражной образовались лужи из-за ям на дорогах
Об этом в четверг, 5 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, в районе 906 базы на улице Овражной дорога в плохом состоянии.
— Обращались с данным вопросом уже неоднократно. Тротуара нет, дорога в плохом состоянии. Как ходить по таким лужам? - задаётся вопросом горожанка.
В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:
— По улице Овражной рассмотрим возможность ямочного ремонта после весеннего обследования.
