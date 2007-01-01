Обнинск
Благоустройство В Калуге на улице Овражной образовались лужи из-за ям на дорогах
Благоустройство

В Калуге на улице Овражной образовались лужи из-за ям на дорогах

Евгения Родионова
05.03, 17:32
0 428
Об этом в четверг, 5 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в районе 906 базы на улице Овражной дорога в плохом состоянии.

— Обращались с данным вопросом уже неоднократно. Тротуара нет, дорога в плохом состоянии. Как ходить по таким лужам? - задаётся вопросом горожанка.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— По улице Овражной рассмотрим возможность ямочного ремонта после весеннего обследования.

