Благоустройство

В Калуге срезали асфальт на улице Московской

Евгения Родионова
05.03, 13:03
4 895
Об этом в среду, 4 марта, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на участке улицы Московской, после перекрёстка Азарово в сторону микрорайона Кубяка срезали асфальт с ямами почти на 20 сантиметров.

— Что творят дорожные службы? Полоса в сторону Кубяка полностью в этих ямах, объехать, не выезжая на встречку, никак невозможно, никаких знаков сегодня ночью не стояло о дорожных работах, там без колёс остаться можно. Это ужас! - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Для литого асфальта нужно подготовить определённую площадь, чтобы машина-термос могла взять нужное количество смеси на заводе в Туле. Укладку асфальта на этом участке планируем на четверг. Соответствующие знаки там есть.

