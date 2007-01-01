Обнинск
Благоустройство Во Льва Толстого ремонтируют детский сад «Улыбка»
Благоустройство

Во Льва Толстого ремонтируют детский сад «Улыбка»

Дмитрий Ивьев
05.03, 07:30
- Полным ходом идут строительные работы внутри помещения, утепляется фасад, производится замена кровли, - рассказал 4 марта глава Дзержинского района Егор Вирков.

Также закупается новое оборудование.

- В год дошкольного образования жители села Льва Толстого получат в подарок обновлённый детский сад! – пообещал Вирков.

