Во Льва Толстого ремонтируют детский сад «Улыбка»
- Полным ходом идут строительные работы внутри помещения, утепляется фасад, производится замена кровли, - рассказал 4 марта глава Дзержинского района Егор Вирков.
Также закупается новое оборудование.
- В год дошкольного образования жители села Льва Толстого получат в подарок обновлённый детский сад! – пообещал Вирков.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь